BPOLI-WEIL: Sexuelle Belästigung im Zug - Zeugenaufruf

Weil am Rhein (ots) - Ein 34-Jähriger, der dreimal zur Festnahme ausgeschrieben war, konnte am Grenzübergang Weil am Rhein festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach der Haft droht ihm die Abschiebung in sein Heimatland. Am Mittwochvormittag kontrollierten Kräfte des Zoll einen Fernbus nach Italien bei der Ausreise am ...

