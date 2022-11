POL-PDNR: Einbruch in eine Kita und versuchter Einbruch in ein Pfarrheim

Betzdorf/Kirchen (ots) - Aufgrund eines am kommenden Freitag, 11.11.2022, stattfindenden Aufzugs/Demonstrationszugs, wird es in den Morgenstunden zwischen 07:00 Uhr bis ca. 09:00 Uhr im Großraum Betzdorf/Kirchen, Bereich B 62, zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in beiden Fahrtrichtungen geben. Wir ermahnen die Verkehrsteilnehmer zur Besonnenheit und bitten um ihr Verständnis. Rückfragen bitte an: ...

mehr