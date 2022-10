POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Unfall zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer mit anschließender Unfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am frühen Donnerstagabend, dem 13.10.2022, sorgten sich Anwohner der Berliner Straße um einen kleinen Hund, der herrenlos in der Gegend herumirrte. Die Polizei wurde informiert, die sich darum bemühte, den Hundehalter ausfindig zu machen. Da der kleine Dackel nicht gechippt war, gestalteten sich die Ermittlungen etwas aufwändiger. Das Tier musste noch in der Nacht vorübergehend ins Tierheim ...

