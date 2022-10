Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. EM, Denzlingen: Kleiner, herrenloser Hund

Am frühen Donnerstagabend, dem 13.10.2022, sorgten sich Anwohner der Berliner Straße um einen kleinen Hund, der herrenlos in der Gegend herumirrte. Die Polizei wurde informiert, die sich darum bemühte, den Hundehalter ausfindig zu machen. Da der kleine Dackel nicht gechippt war, gestalteten sich die Ermittlungen etwas aufwändiger. Das Tier musste noch in der Nacht vorübergehend ins Tierheim Emmendingen verbracht werden und wartet dort auf sein Herrchen oder Frauchen. Mit viel Mühe und etwas Glück konnte der Hundehalter dann am Folgetag ermittelt werden, der sich derzeit zu Besuch aus einer etwa 500 Kilometer weit entfernten Stadt in Denzlingen aufhält.

