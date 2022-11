Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulbuskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

In Zusammenarbeit mit der Verkehrsdirektion Koblenz führte die Polizeiinspektion Straßenhaus auch in diesem Jahr wieder vermehrt Schulbuskontrollen durch. Die Kontrollen fanden an den Schulbushaltestellen in Dierdorf, Horhausen und Asbach statt. An insgesamt drei Tagen kontrollierte die Polizei hier 41 Schulbusse auf ihre technische Verkehrssicherheit. Lediglich an drei Schulbussen stellten die Spezialisten der Verkehrsdirektion geringe Mängel fest - ein überaus erfreuliches Ergebnis.

Die beiden Verkehrssicherheitsberaterinnen der Polizeiinspektion Straßenhaus, Polizeihauptkommissarin Sanna Brix und Polizeioberkommissarin Katrin Kroner zeigten sich mit den Ergebnissen sehr zufrieden:

"Waren bei den Kontrollen in den vergangenen Jahren im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus immer wieder schwerwiegende Mängel an den Schulbussen feststellbar, konnten wir in diesem Jahr fast ausschließlich verkehrssichere Fahrzeuge verzeichnen. Diese positive Entwicklung ist höchst erfreulich, da dadurch die Verkehrssicherheit unserer Schüler/innen auf ihrem Schulweg gewährleistet ist. Die durchgeführten Kontrollen stoßen auch bei den Berufskraftfahrern/innen in der Personenbeförderung auf absolutes Verständnis."

Das Bestreben der beiden Verkehrssicherheitsberaterinnen ist es, auch zukünftig für verkehrssichere Schulbusse zu sorgen. Hierfür planen sie bereits weitere Kontrollmaßnahmen.

