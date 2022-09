Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz tödlich verletzt

Singen, A81 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Autobahn 81 in der Abfahrt zur Anschlussstelle Singen gestürzt und tödlich verletzt worden. Ein 19 Jahre junger Mann war in Begleitung einer 18-jährigen Sozia auf einem Aprillia Motorrad auf der A81 vom Kreuz Hegau in Fahrtrichtung Schaffhausen unterwegs. In der Abfahrt zur Anschlussstelle Singen stürzten die Biker und rutschten in der Folge unter die Außenschutzplanke. Sowohl Fahrer als auch Sozia erlitten dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 19- Jährigen in eine Klinik, wo er am Abend an der Schwere seiner Verletzungen verstarb. Die junge Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

