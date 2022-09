Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, LKr. Konstanz) Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Mittwoch in der August-Ruf-Straße ereignet hat. Zwei junge Frauen saßen gegen 1 Uhr auf einer Parkbank vor dem Hegau-Gymnasium. Plötzlich bemerkten sie neben einem Gebüsch hinter der Bank einen unbekannten Mann, der seine Hose öffnete und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als einer der Frauen daraufhin die Polizei verständigte, flüchtete der Unbekannte mit einem dunklen Mountainbike über den Gymnasiumweg am Haupteingang der Schule vorbei in Richtung Innenstadt. Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter groß, normale Statur, schwarze, kurze Haare, schwarzer Bart und schwarze Bekleidung.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen der Unbekannte ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell