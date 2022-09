POL-KN: (Geisingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer

VS-Schwenningen (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 16.30 Uhr in der Wilhelmstraße. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten weißen Audi A4 an der Beifahrerseite. Der Verursacher flüchtete unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen ...

mehr