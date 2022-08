Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw- Einbruch in Geschäft

Calw (ots)

In ein Geschäft in Calw ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen.

Der Unbekannte gelangte nach derzeitigem Kenntnisstand in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 8 Uhr, über ein offenbar gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten eines Geschäfts in der Straße Untere Brücke. Im Innern durchsuchte er Schränke und Schubladen und entwendete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Das Geschäft verließ der Täter mutmaßlich wiederum über ein Fenster. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300.- Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 in Verbindung zu setzen.

