Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Quad kollidiert mit Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte

Dornstetten (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 54 Jahre alter Quad-Fahrer kurz vor 17:00 Uhr die Kreisstraße 4776 aus Richtung Dornstetten kommend in Richtung Glatten. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang unbekanntem Grund zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Durch den Aufprall überschlug sich das Quad und der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Die 85-jährige Audi-Fahrerin kam aufgrund des Aufpralls nach rechts von der Fahrbahn ab und im Bereich der Böschung mit ihrem Fahrzeug schließlich zum Stillstand - auch sie wurde schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligten mussten ins Krankenhaus verbracht werden - für den Transport des Quad-Fahrers war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der verursachte Gesamtschaden beträgt rund 13.000 Euro. Die Verkehrspolizei Freudenstadt hat die Unfallsachbearbeitung übernommen.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell