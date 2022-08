Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Mäuerach: Alkoholisierter Autofahrer beschädigt Verkehrseinrichtung

Pforzheim (ots)

Am Sonntag verunfallte der 44-jähriger Lenker eines Pkw Kia Sportage gegen 00:55 Uhr in Pforzheim-Mäuerach. Der Autofahrer befuhr die Kanzlerstraße in Fahrtrichtung B 10 und überfuhr alleinbeteiligt vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung eine Verkehrsinsel. Da zunächst unklar war ob zum Unfallzeitpunkt eine weitere Person im Fahrzeug war welche sich möglicherweise verletzt im näheren Bereich der Unfallstelle befinden könnte wurde der Bereich durch mehrere Streifenwagenbesatzungen abgesucht, hier kam auch ein Polizeihubschrauber unterstützend zum Einsatz. Bei der Absuche des dortigen Bereichs konnte jedoch keine weitere Person mehr festgestellt werden.

Durch den Unfall wurden Ölwanne und Motor des Fahrzeugs so stark beschädigt das auch Betriebsflüssigkeiten austraten. Hierdurch wurde die Reinigung der dortigen Fahrbahn durch eine Fachfirma notwendig. Weiterhin wurden an der beschädigten Verkehrsinsel die Verkehrszeichen durch die Straßenmeisterei ersetzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro, der Schaden an der Verkehrseinrichtung dürfte sich auf ungefähr 8.000 Euro belaufen.

Beim Fahrer des Unfallfahrzeugs konnte im Rahmen der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weswegen bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell