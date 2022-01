Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Führerschein und Springmesser sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 15.1.2022, 4.25 Uhr stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle auf der Straße In der Geist in Oelde einen Führerschein und ein Springmesser sicher. Die Beamten führten eine Verkehrskontrolle durch und hielten einen 29-jährigen Autofahrer an. Im Pkw entdeckten die Einsatzkräfte ein weißes Pulver, welches der Mann zu sich nehmen wollte. Er gab zu, regelmäßig Drogen zu nehmen, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Pkw fanden die Beamten ein Springmesser und verschiedene kleine Behältnisse mit unterschiedlichen Pulverresten, mutmaßlich Betäubungsmitteln. Auch diese stellten die Einsatzkräfte sicher und leiteten gegen den Schloß Holter Ermittlungsverfahren ein.

