POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Wohnhaus und Gaststätte (22.06.2022)

Konstanz (ots) - Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 8.30 Uhr, versucht in ein Mehrfamilienhaus auf der Tägermoosstraße einzubrechen. Der Unbekannte schlug die Verglasung der Hauseingangstür ein um sich so Zutritt zum Gebäudeinneren zu verschaffen, was jedoch misslang. Die Höhe des an der Tür entstandenen Sachschadens ist ...

