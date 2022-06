Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Junger Mann bei Sturz schwer verletzt (22.06.2022)

Singen (ots)

Ein junger Mann ist bei einem Sturz in einem Einkaufszentrum am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger lehnte sich gegen den Handlauf einer Rolltreppe im 1.Obergeschoss. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus rund 10 Metern Höhe in das Untergeschoss der Einkaufspassage. Der junge Mann verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

