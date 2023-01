Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Frau von Auto auf Fahrrad touchiert

Freiburg (ots)

Mit ihrem E-Bike war am Donnerstag, 26.01.2023 gegen 15.30 Uhr eine 71 Jahre alte Frau in der Wallbacher Straße in Richtung Wallbach unterwegs. An der Einmündung "Im Grütt" beabsichtigte sie nach links abzubiegen und befuhr hierzu ordnungsgemäß die Linksabbiegerspur. Zu diesem Zeitpunkt stand ein VW Caddy an der Haltelinie der Einmündung, welcher verkehrsbedingt anhalten musste und anschließend nach links in Richtung Wallbach weiterfahren wollte. Der Caddy-Fahrer fuhr anschließend an und übersah beim herausfahren auf die Wallbacher Straße die 71-Jährige und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Die Radfahrerin kam zu Fall und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch das DRK wurde sie vor Ort untersucht und anschließend nach Hause verbracht. Der 56 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Weder am Caddy noch am E-Bike konnten Beschädigungen festgestellt werden.

md/tb

