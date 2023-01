Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Krenkingen: Technischer Defekt löst Kellerbrand aus

Freiburg (ots)

Ein technischer Defekt an der Heizungsanlage löste am Mittwoch, 26.01.2023 gegen 05.20 Uhr einen Kellerbrand in Krenkingen aus. Dabei geriet das Steuergerät mit Brenner in dem älteren Wohnhaus in Brand. Die Verkleidung des Gaskessels sowie verschiedene elektrische Leitungen im Deckenbereich wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Besitzer des Hauses schliefen zum Zeitpunkt des Brandausbruches im ersten Obergeschoss, bis sie den Brandgeruch wahrnahmen und die Feuerwehr verständigten. Der Brand konnte vom Hausbesitzer selbst mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht werden. Durch die eintreffende Feuerwehr waren keine Löscharbeiten mehr notwendig. Verletzt wurde niemand. Der Brandschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro, der Gebäudeschaden auf rund 1500 Euro. Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen war mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls das DRK und die Polizei.

md/tb

