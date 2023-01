Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bereich Freiamt: Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 26.01.2023 hatten Unbekannte im Bereich Freiamt zahlreiche Farbschmierereien begangen. Am Schulzentrum von Mußbach wurden mehrere Außenwände großflächig beschmiert. Zudem konnten am Sportplatz, am Vereinsheim des Sport Clubs, dem Vereinsheim des MRC, der Bushaltestelle "Bus" sowie am Verkaufsautomaten der Schlemmerbox mehrere Farbschmierereien festgestellt werden. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

