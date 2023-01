POL-FR: Rheinfelden: Wohnwagendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Aus einem Carport in der Straße Winkelmatten wurde am Mittwoch, 25.01.2023, in dem Zeitraum zwischen 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, ein verschlossenes schwarzes E-Bike der Marke KTM entwendet. Das aufgebrochene Fahrradschloss wurde von dem unbekannten Täter zurückgelassen. Der Diebstahlschaden beträgt über 3.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

