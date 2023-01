Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: plötzlicher Fahrstreifenwechsel verursacht Unfall auf der Bundesstraße 317

Freiburg (ots)

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen, 25.01.2023, kurz vor 07.30 Uhr, vor der Einmündung nach Haagen (Kreisstraße 6344) die linke Abbiegespur auf der Bundesstraße 317 in Fahrtrichtung Schopfheim und soll kurz vor der Lichtzeichenanlage unvermittelt auf die rechte Fahrspur gewechselt haben. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einer 45-jährigen Pkw-Fahrerin. Der Pkw der 45-Jährigen wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Pkw der 57-Jährigen wurde nach links abgewiesen und kollidierte mit einem vor der Lichtzeichenanlage wartenden Kleintransporter. Die 45-jährige Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw der 57-Jährigen und der 45-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in Richtung Schopfheim gesperrt werden. Dies führte für den morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen.

