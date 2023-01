Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Viele Verstöße einer Autofahrerin

Freiburg (ots)

Die Kontrolle einer 37-jährigen Autofahrerin am Mittwochmorgen, 25.01.2023, WT-Tiengen, brachte viele Verstöße zu Tage. Zunächst war die Frau angehalten worden, weil sie nicht angeschnallt gefahren war. Sie räumte dann gleich ein, keinen Führerschein mehr zu haben. Außerdem schien sie unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein Schnelltest erbrachte einen positiven Befund auf die Beeinflussung durch Amphetamin und THC, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem waren beide Vorderreifen am Auto komplett glatt. Der TÜV-Termin war seit Juni 2022 fällig. Die weitere Inbetriebnahme wurde untersagt, der Zündschlüssel einbehalten.

