Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2023 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebe brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Transporter in Schwaingern auf und entwendeten hochwertige Gegenstände. Zwischen 21 Uhr und 6.45 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem in der Max-Eyth-Straße geparkten Mercedes Sprinter und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug. Aus dem Wagen entwendeten sie ein Stromaggregat und hochwertige Werkzeuge im Wert von circa 5.000 Euro. Zudem verursachten sie an dem Sprinter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Leintal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Aufbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07138 810630 zu melden.

