POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fahrzeug übersehen

Ein 31-Jähriger in seinem Pkw übersah vermutlich ein anderes Fahrzeug in Bad Mergentheim, woraufhin es zu Verkehrsunfall kam. Am Freitagmorgen, gegen 6.20 Uhr, befuhr der Mann mit seinem 1er BMW die Stuppacher Straße in Fahrtrichtung Wachbacher Straße. Beim Einbiegen in die Wachbacher Straße übersah er vermutlich den bevorrechtigten 1er BMW einer 19-Jährigen. Die beiden Autos prallten zusammen und wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sich nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

