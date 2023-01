Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2023

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Bei Durchsuchung Widerstand geleistet - Zwei Polizisten verletzt

Ein 30-Jähriger leistete am Montagnachmittag in Wüstenrot-Neuhütten im Rahmen einer Durchsuchung Widerstand gegen eingesetzte Polizeibeamten. Der Mann stand im Verdacht, illegal Waffen zu besitzen, weshalb am 16. Januar 2023 zunächst ein Firmengebäude durchsucht wurde. Im Rahmen dieser Maßnahme konnten die Beamtinnen und Beamten u.a. einen Revolver und mehrere Magazine ohne Munition auffinden und beschlagnahmen. Diese können möglicherweise dem 30-Jährigen zugeordnet werden. Während der Durchsuchung kam der 30-Jährige vor Ort, versteckte sich nach dem Erblicken der Ermittler zunächst auf dem Firmengelände und flüchtete im weiteren Verlauf, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der darauffolgenden Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Öhringer Straße angetroffen werden. Bei seiner vorläufigen Festnahme schlug er einer Beamtin mit der Faust ins Gesicht und trat nach den Polizisten. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Bei der späteren von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten und richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 30-Jährigen wurden mehrere Schreckschusswaffen und Gewehre aufgefunden. Diese wurden ebenfalls durch die Polizei beschlagnahmt. Nach der Beendigung der Durchsuchungsmaßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.

