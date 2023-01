Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Vorfahrt missachtet - Hoher Sachschaden

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Buchen. Gegen 15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem 1er BMW die Henry-Dunant-Straße in Richtung der Landesstraße 582. Als der Mann mit seinem Wagen auf die Landesstraße einbog, übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigtenund bereits auf der Straße fahrenden Nissan Juke eines 48-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Durch die Kollision entstand an dem Nissan Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Walldürn: Fahrzeug überschlagen zwischen Hornbach und Rippberg

Nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag zwischen Hornbach und Rippberg. Um 15 Uhr war ein 17-Jähriger mit einem Opel auf dem Gemeindeverbindungsweg unterwegs und geriet mit dem Wagen gegen den Bordstein der Straße. Dadurch kam das Auto ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Schlussendlich blieb der Pkw auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen des Opels konnten sich selbstständig aus dem Gefährt befreien. Durch den Unfall wurden der 17-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Da der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Auto eines Familienangehörigen unberechtigt gefahren hat, muss er sich neben dem Unfall auch für diese beiden Taten verantworten. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

