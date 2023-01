Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 27-Jähriger wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäu-bungsmitteln in Untersuchungshaft

Seit Sonntag, den 15. Januar 2023, befindet sich ein 27 Jahre alter Mann we-gen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. Der Mann soll mit unterschiedlichen Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten gehandelt haben. Der Mann ist aufgefallen, da er Samstagnacht gegen 23 Uhr in einem Linienbus randalierte und der Busfahrer die Polizei um Hilfe rief. Bei der Durchsuchung des Tatver-dächtigen wurden durch die Polizeibeamten diverse Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Im Verlauf weiterer straf-prozessualer Maßnahmen, wie der Durchsuchung der Wohnung, konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Ein von der Staatsanwaltschaft Heil-bronn beantragter Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt und der 27-jährige Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die kriminal-polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell