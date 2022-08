POL-MA: Helmstadt/Bargen: Frontalzusammenstoß auf B 292 mit zwei Verletzten

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 18:30 Uhr bis Dienstag, 18:30 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in der Mönchsbergstraße im Ortsteil St. Leon ein und entwendeten dabei Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Die Einbrecher drangen offenbar gewaltsam über die Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchwühlten ...

mehr