Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, A656: Nach Unfall widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang - Zeugenaufruf!

Nicht ganz klar ist für die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei Mannheim der Hergang eines Unfalls am Dienstagnachmittag, welcher sich auf der A656 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen einem Lkw und einem Pkw ereignet hat.

Gegen 15:40 Uhr fuhr ein 58-jähriger Volvo-Fahrer mit seinem Pkw, von der B38a aus MA-Neckarau kommend, an der Anschlussstelle MA-Neckarau in Richtung Mannheim auf die Autobahn auf. Beim Einfahren auf die dortige Parallelfahrbahn der A656 kam es zur seitlichen Kollision mit einem 46 Jahre alten Lkw-Fahrer, welcher diese in gleicher Richtung befuhr.

Bei der späteren Unfallaufnahme äußerten sich die beiden Unfallbeteiligten der Polizei gegenüber unterschiedliche Versionen zum Unfallhergang. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzungen trug keiner der beiden Unfallbeteiligten davon.

Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

