Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 18:30 Uhr bis Dienstag, 18:30 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in der Mönchsbergstraße im Ortsteil St. Leon ein und entwendeten dabei Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Die Einbrecher drangen offenbar gewaltsam über die Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchwühlten dort mehrere Schränke und Schubladen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

