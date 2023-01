Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer am Mittwochabend bei einem Unfall in Bad Rappenau. Der 32-Jährige war gegen 21.15 Uhr, dunkel gekleidet und ohne Rücklicht, mit seinem Mountainbike auf der Kreisstraße 2142 von Grombach in Richtung Kirchardt unterwegs, als er vermutlich von einem 70-jährigen Ford-Fahrer übersehen wurde. Beim Vorbeifahren an dem Fahrradfahrer touchierte der Außenspiegel des Ford den Oberkörper des Mannes, weshalb dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 32-Jährige leicht verletzt und musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Ellhofen: Fahrendes Auto mit Ei beworfen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person warf am Montagabend ein Ei auf ein vorbeifahrendes Auto in Ellhofen und flüchtete im Anschluss. Eine 36-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr die Haller Straße, als das Wurfgeschoss an ihrem Skoda einschlug und Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte. Auf Höhe der Tatörtlichkeit befindet sich der Parkplatz eines Discounters, weshalb ein örtlicher Zusammenhang möglich ist. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Eierwerfer machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

