Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall während ausgefallener Ampelanlage: 65-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Kreuzung Dohler-/ Ritter-/ Breite Straße in Bonnenbroich-Geneicken ist es am Mittwoch, 18. Januar, gegen 9.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Autofahrer und eine Autofahrerin beteiligt waren. Ein Rettungswagenteam brachte einen 65-Jährigen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Ampelanlage war zum Zeitpunkt des Unfalls an der Kreuzung ausgefallen.

Ein 30-Jähriger befuhr die Breite Straße in Richtung Ritterstraße. Nach eigener Aussage fuhr er ungebremst in die Kreuzung ein, da die Ampel kein Rotlicht zeigte. Zur selben Zeit kreuzte der 65-Jährige von der Dohler Straße aus Richtung Salierstraße kommend. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen indem der 30-Jährige frontal mit der linken Seite des Chryslers des 65-Jährigen kollidierte. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Chrysler in das Fahrzeug einer 49-Jährigen geschoben, die an der Haltelinie von der Ritterstraße kommend in Richtung Breite Straße stand.

Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten regelten während der Unfallaufnahme den Verkehr. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (cr)

