POL-HI: Trunkenheitsfahrt in Holle

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (hue) Nach dem Besuch eines Krippenspiels in der Kirche St. Cosmas und Damian in Groß Düngen am Heiligabend musste eine Fahrzeugführerin feststellen, dass in der Zeit zwischen 15:00 - 16:30 Uhr ihr abgestelltes Fahrzeug, ein silberner Renault Trafic (9-Sitzer), beschädigt wurde. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Pfarrbüros an der Hildesheimer Straße rückwärts geparkt. An ...

mehr