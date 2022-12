Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum, Täter wird von Dashcam gefilmt, als er einen Scheibenwischer am Pkw abbricht.

Hildesheim (ots)

Harsum, Kaiserstraße, Parkplatz der Volksbank (lü) Ein bisher unbekannter Täter hat am 24.12.2022, gegen 22.57 Uhr, an einem geparkten weißen Pkw Ford, einen Scheibenwischer mutwillig abgebrochen und hat sich danach entfernt. Hierbei wurde der Täter von einer Dashcam im Pkw gefilmt. Ob die Qualität der Aufnahmen zur Identifizierung oder weiteren Beschreibung des Täters ausreicht steht noch nicht fest. Das vorhandene Bildmaterial muss erst noch weiter ausgewertet werden. Die Schadenhöhe wird auf ca. 50,-Euro geschätzt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, Tel.: 05066/9850 zu melden

