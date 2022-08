POL-WAF: Warendorf. Jugendlicher Dieb durch Zeugen festgehalten

Warendorf (ots) - Wadersloh-Diestedde Am heutigen Tage, gegen 18.09 Uhr kam es in Wadersloh-Diestedde auf einem Hof an der Soester Straße zu einem Brand. Durch diesen Brand wurde ein 79-jähriger Senior lebensgefährlich verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

mehr