POL-HI: Sarstedt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots) - (wol) Am Freitag, dem 23.12.2022, im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Schiermann-Straße in Elze. Die bisher unbekannten Täter drangen über die Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Bargeld und Schmuck aus dem Haus entwendet. ...

