Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (TK) Am 23.12.2022, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Hasenkamp. Die unbekannten Täter drangen über die Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchen sämtliche Räume nach Diebesgut. Nach ersten Ermittlungen wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell