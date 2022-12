POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim// Nachtrag zum Pkw-Brand in Mehle - Dringend Tatverdächtiger zu Brandstiftung in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am 21.12.2022, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw (Dacia Lodgy in braun) in der Straße "An der Peesel" in 31162 Bad Salzdetfurth. Benutzt wurde hierbei offenbar ein spitzer Gegenstand; im Lack des Fahrzeugs konnte ein entsprechender Kratzer festgestellt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einer mutwilligen Beschädigung auszugehen. Es ist ein Sachschaden von ...

