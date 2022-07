Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit hohem Sachschaden-Folgeunfall durch Gaffer

Nürburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 24.07.22, bog ein Pkw mit Wohnanhänger im Bereich des Nürburgringes auf die B 258 ein. Ein auf der B 258 fahrender Geländewagen, ebenfalls mit Anhänger, prallte hierbei in die Seite des Wohnwagens, welcher dadurch herumschleuderte, umkippte und schwer beschädigt wurde. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Durch glückliche Umstände wurde niemand verletzt. Zeitweise musste die B 258 für die Bergungsmaßnahmen in diesem Bereich voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Nürburg war mit 15 Kräften im Einsatz. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Adenau beabsichtigte ein Pkw von der L 93 auf die B 258 einzubiegen. Der Fahrer richtete seine Aufmerksamkeit auf die Unfallstelle, beachtete so nicht den vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Oldtimer und prallte auf dessen Fahrzeugheck. Die Höhe dieses Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

