Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vandalismus in Hühnerstall auf dem Geisbüschhof (bei Mayen) - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

In der Nacht vom 19. auf den 20.07.2022 sowie am 23.07.2022 gegen 10:00 Uhr drangen eine oder mehrere Personen unberechtigt in einen Hühnerstall auf dem Geisbüschhof (zwischen Monreal und Mayen) ein. Die Personen warfen mutwillig Eier auf den Boden (am 23.07.2022 sogar 1.000 Stück) und gossen Wasserflaschen in der Sortieranlage aus. Der Schaden liegt schätzungsweise im dreistelleigen Euro-Bereich.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell