Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221221 - 1467 Frankfurt-Bergen-Enkheim/Fechenheim: Absperrmaterial entwendet

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Dienstag, den 20. Dezember 2022, kam es im Bereich der Borsigallee und der Wächtersbacher Straße zum Diebstahl von Absperrmaterial, während Mitarbeiter eines Verkehrssicherheitsdienstleisters Arbeiten durchführten.

Zunächst konnte im Rahmen von Aufbauarbeiten gegen 15:30 Uhr in Höhe der Borsigallee 24 ein Mann dabei beobachtet werden, wie dieser im Vorbeigehen einen schwarzen Bakenfuß aus Hartgummi an sich nahm und mit diesem in Richtung des dortigen Waldgebietes flüchtete. Dieser soll circa 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Des Weiteren habe der Mann komplett schwarze Kleidung getragen, inklusive Schal und Mütze.

Zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es im Bereich der zur Borsigallee angrenzenden Wächtersbacher Straße zu weiteren Diebstählen. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter abgeladenes Material zur Absicherung, wie eine Leitbake, einen Rohrpfosten, mehrere Bakenfüße, mehrere Blinklichter und Verkehrsschilder.

Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern an.

