POL-HI: Alfeld. B3 - Von der Fahrbahn abgekommen -

Hildesheim (ots)

Alfeld. (geb) Am 23.12.2022 gegen 16:35 Uhr befuhr ein 80-jähriger Gronauer mit seinem Pkw der Marke Subaru die Bundesstraße 3 aus Dehnsen kommend in Fahrtrichtung Godenau. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam er rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer, sowie sein 9-jähriger Enkel (Beifahrer) verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht und wurden mittels Rettungswagen einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

