POL-IGB: Räuberischer Diebstahl bei Halloweenparty in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots) - Im Tatzeitraum vom 20.10.2022, 22:00 Uhr bis zum 21.10.2022, 09:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, auf einem Vereinsgelände in der Oststraße in 66386 St. Ingbert-Mitte einzubrechen. Der Täter gelang nicht in das Innere des Gebäudes, so dass er keinerlei Gegenstände entwenden konnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer ...

