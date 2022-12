POL-HI: Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Elze

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (TK) Am 23.12.2022, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Hasenkamp. Die unbekannten Täter drangen über die Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchen sämtliche Räume nach Diebesgut. Nach ersten Ermittlungen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen oder ...

