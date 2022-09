Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Etwa 35.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Fahrzeugbrandes, der sich am Samstagmittag (10.09.2022) in Stuttgart-Untertürkheim ereignet hat. Ein 56-Jähriger holte gegen 12.35 Uhr seinen Pkw BMW von einer Kfz-Werkstatt an der Augsburger Straße ab, obwohl ihn ein Mitarbeiter ausdrücklich darauf hinwies, dass das Fahrzeug nicht vollständig repariert und deshalb nicht gefahren werden darf. Kurz darauf fing der Pkw Feuer und brannte vollständig aus. Durch die offenen Flammen wurden zudem eine Gebäudewand, ein Reklameschild und ein Stromkasten beschädigt. Die Augsburger Straße musste während der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen weiträumig gesperrt werden.

