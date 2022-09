Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Detektive erwischen mutmaßliche Ladendiebe - Vorführung beim Haftrichter

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (08.09.2022) am Mailänder Platz einen 53 Jahre alten Mann und an der Königstraße einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, die jeweils im Verdacht stehen, unter anderem Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 11.30 Uhr, wie der 53 Jahre alte Mann ein Fernglas und einen Sport-BH einsteckte. Offenbar wollte er das Geschäft am Mailänder Platz anschließend verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Nachdem der Detektiv ihn angesprochen hatte, nahmen Beamte den Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der deutsche Staatsangehörige im Laufe des Freitags (09.09.2022) einem Haftrichter vorgeführt. Gegen 20.00 Uhr betrat der 19-jährige Mann das Geschäft an der Königstraße. Er soll an einem Kleidungsstück ein Sicherheitsknogo und an weiteren Kleidungsstücken die Etiketten entfernt haben. Anschließend soll er mehrere Pullover angezogen sowie eine Hose unter den angezogenen Sachen versteckt haben. Als er das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn ein Ladendetektiv an. Der 19-Jährige reagierte daraufhin aggressiv und soll den Mitarbeiter beleidigt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Der tunesische Staatsangehörige, der keinen festen Wohnsitz sowie keinen gültigen Aufenthaltsstatus hat, wird ebenfalls im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell