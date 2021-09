Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: VW-Golf im Rauental aufgebrochen

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 15.09.2021, warf ein bislang unbekannter Täter an einem grauen VW-Golf, der vor dem Hotel in der Pastor-Klein-Straße 19 geparkt war, die Scheibe der Beifahrertür ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen, die in der Mittelkonsole abgelegt war. Die Tat ereignete sich zwischen 07.00 und 10.00 Uhr.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1030.

