Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum/Rautenberg , Pkw bleibt in einem Misthaufen stecken

Hildesheim (ots)

Rautenberg, Verlängerung der Südstraße in westlicher Richtung(lü) Am 24.12.2022, gegen 14.50 Uhr, befährt ein 18-jähriger aus Hohenhameln mit einem Pkw BMW die Südstraße in westlicher Richtung. Im Fahrzeug befindet sich außerdem noch ein 18-jähriger aus Rautenberg als Beifahrer. Das Fahrzeug gerät auf der, mit feuchtem Schlamm bedeckten, Fahrbahn außer Kontrolle, kommt nach links von der Straße ab und bleibt mit der Fahrzeugfront in einem Misthaufen stecken. Hierbei wird der Beifahrer leicht verletzt und muss einem Hildesheimer Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt werden. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 3000,- Euro.

