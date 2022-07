Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 16-Jährige greift unvermittelt Bundespolizisten an

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 22. Juli 2022 wurde die Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof gegen 00:30 Uhr über eine körperliche Auseinanderset-zung unter Einsatz eines Messers am Ausgang des Bahnhofes Richtung Damaschkeplatz informiert. Beim Eintreffen mehrerer Einsatzkräfte vernahmen diese lautes Schreien und stellten drei Personen fest. Die beiden 16- und 21-jährigen Mädchen und der 19-jährige junge Mann wirkten stark alkoholisiert. Nachdem diese die Bundespolizisten bemerkten, versuchten sie zu flüchten. Bei dem Versuch sie daran zu hindern, um den gemeldeten Sachverhalt aufzuklären, erfasste ein Bundespolizist den Arm der 16-Jährigen. Diese griff den Bundespolizisten unvermittelt an, schlug ihm ins Gesicht und krallte sich mit den Fingernägeln ihrer rechten Hand unterhalb der rechten Augenpartie des Mannes fest. Mit der anderen Hand krallte sie ihre Fingernägel in den Arm des Polizisten und verletzte ihn hierbei sowohl im Gesicht, als auch am Arm. Er setzte seinen Dienst dennoch fort. Die 16-Jährige musste zu Boden gebracht und gefesselt werden, wobei sie sich massiv sperrte, um sich trat und wehrte. Nachdem sich die junge Dame beruhigt hatte, suchten die Bundespolizisten erneut das Gespräch mit ihr. Hierbei beleidigte die Deutsche den Ge-schädigten noch mit ehrverletzende Worten. Sie erwarten Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf-, Widerstandes gegen Vollstreckungs-beamte, Körperverletzung und Beleidigung. Bei dem 19-jährigen Deut-schen fanden die Bundespolizisten ein Messer in seiner Hosentasche und stellten dies sicher. Alle drei Personen wurden zuständigkeitshalber an die eintreffenden Landespolizisten übergeben, die sie nach Abschluss den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen an ihre Meldeadressen brachten.

