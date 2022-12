Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Abgestellter PKW beschädigt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (hue) Nach dem Besuch eines Krippenspiels in der Kirche St. Cosmas und Damian in Groß Düngen am Heiligabend musste eine Fahrzeugführerin feststellen, dass in der Zeit zwischen 15:00 - 16:30 Uhr ihr abgestelltes Fahrzeug, ein silberner Renault Trafic (9-Sitzer), beschädigt wurde.

Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Pfarrbüros an der Hildesheimer Straße rückwärts geparkt. An der Stoßstange vorne links befindet sich nunmehr eine frische Beschädigung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist unklar, ob die Beschädigung durch ein anderes Fahrzeug oder mutwillig durch eine fremde Person hervorgerufen wurde. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet daher Personen, die sachdienliche Hinweise beibringen können, sich telefonisch zu melden.

