Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Reifen zerstochen

Wietmarschen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag zwei Reifen eines Toyotas zerstochen. Der Pkw stand zur Tatzeit vor einem Wohnhaus an der Straße Im Strubbenfeld in Wietmarschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

