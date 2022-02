Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Übler Scherz: Anrufer droht Amoklauf an Grundschule an

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Ein bislang unbekannter Anrufer hat am Montag einen Amoklauf an der Grundschule in der Schulstraße angedroht. Die Polizei hat die Drohung ernst genommen. Schnell wurde jedoch klar, dass es sich um einen üblen Scherz von Kindern oder Jugendlichen handeln dürfte. Der Anrufer sprach seine Nachricht am Vormittag auf einen Anrufbeantworter der Schule. Sofort nach Bekanntwerden des Anrufs informierte die Schulleitung kurz vor 11 Uhr die Polizei. Rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wurden in ein nahegelegenes Gymnasium evakuiert. Das Schulgelände wurde von Polizeikräften abgesperrt und durchsucht. Mehrere Einsatzkräfte und Sprengstoffspürhunde der Bundespolizei unterstützten hierbei. Nach etwa zwei Stunden gab die Polizei Entwarnung. Für die Dauer des Einsatzes war die Schulstraße gesperrt. Der Straßenverkehr wurde umgeleitet. Davon waren auch Schulbusse und nach Schulschluss die Schülerinnen und Schüler einer benachbarten Realschule betroffen. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Anrufers dauern an. Zum Wortlaut der Drohung macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell keine Angaben. |erf

